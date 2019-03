Bombeiros Sapadores do Funchal ganham 30 novos recrutas e três viaturas de combate a incêndios

Os Bombeiros Sapadores do Funchal incorporaram 30 novos recrutas que prestaram juramento de fidelidade aos quais foram impostas as divisas e entrega dos capacetes, numa cerimónia oficial que está a decorrer na manhã desta sexta-feira, no Largo do Município.

Na cerimónia, presidida por Paulo Cafôfo, foram também benzidas três novas viaturas que reforçam os Bombeiros Sapadores do Funchal. Dois destes carros de combate a incêndios florestais são inovadores na Região por serem mais estreitos e também por estarem preparados para combate à incêndios urbanos. Trata-se de um investimento de 860 mil euros com o apoio do POSEUR.

Os 30 recrutas irão ingressar no quadro de carreira dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Estão presentes na cerimónia todo o Executivo Municipal, e ainda o vereador com o pelouro da Protecção Civil na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, e o Presidente da Associação Nacional de Bombeiros e Director da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Fernando Curto.