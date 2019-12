Bombeiros de Câmara de Lobos oferecem Festa de Natal a 33 crianças

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (AHBVCL) promoveu um conjunto de actividades de Natal no passado fim-de-semana, 14 e 15 de Dezembro, a 33 crianças que integram a Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

No sábado, os jovens receberam a visita do Presidente da Associação de Bombeiros Adelino Gonçalves e do Pai Natal, que lhes entregou o fardamento a utilizar nas futuras actividades. Após uma visita pela cidade do Funchal, onde apreciaram a iluminação de Natal, o grupo pernoitou no quartel, depois de um jantar convívio e da visualização de um filme.

O domingo, 15 de Dezembro, começou cedo com o estear da Bandeira e alguns jogos de grupo. Seguiu-se a típica Festa de Natal do Corpo de Bombeiros como todo o quadro activo, bem como os filhos dos bombeiros e restante família.

A escola de Infantes e Cadetes recebeu em formatura, o presidente do Conselho Directivo do Serviço Regional de Protecção Civil e o Pai Natal que distribuiu prendas aos mais novos.

As actividades de Natal da Escola de Infantes e Cadetes terminam este domingo, 22 de Dezembro, com uma ida ao circo.

Recorde-se que a Escola de Infantes e Cadetes está em plena actividade desde o início de Novembro de 2019, com sessões instrutivas a ocorrer regularmente de duas em duas semanas. Com estas actividades de Natal, pretende-se “a inserção destes jovens na estrutura hierárquica dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos”, refere a corporação.

A Direcção e Comando da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos agradecem a todos aqueles que, directa ou indirectamente, colaboraram e contribuíram para a realização desta festa, que consubstanciou momentos de confraternização a todos os Bombeiros e convidados.