Bom tempo continua no novo ano

Bom dia. A previsão para esta quinta-feira, 2 de Janeiro de 2020 prolonga o período de clima ameno que tem sentido nos últimos dias na Madeira.

Assim, segundo a última nota do IPMA para a meteorologia no arquipélago, teremos períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de sueste.

Na regiã do Funchal em específico, o mesmo cenário de céu muito nublado nalguns períodos, nomeadamente com nuvens altas, com o vento também fraco (inferior 15 km/h).

O estado do mar é de alguma ondulação, tanto na costa Norte, com as ondas de noroeste a atingirem 1 a 2 metros e na costa Sul a virem de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar será de 19 a 20ºC.