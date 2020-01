Já começou o cantar dos reis no Porto Santo.

Esta iniciativa da Câmara Municipal está a realizar-se no centro da cidade, mais precisamente no Largo do Pelourinho.

Na edição desde ano o cantar dos Reis conta com três grupos, um do sítio da Camacha, um do grupo dos finalistas da escola secundária local e ainda o Grupo Folclórico do Porto Santo.

Para enriquecer esta iniciativa foi confeccionado um bolo rei com 60 quilos e mais de 13 metros de comprimento.