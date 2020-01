Binter prepara alteração do horário do voo vespertino entre Madeira e Porto Santo

A Binter está preparar um ajustamento do horário dos voos entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo, de modo a ir ao encontro daquilo que tem sido reivindicado, nomeadamente pela Câmara Municipal do Porto Santo.

Como é público, desde que a companhia área canariana começou a operar na linha inter-ilhas que os horários definidos pela empresa espanhola nunca agradaram aos porto-santenses e madeirenses.

O DIÁRIO sabe, através de fonte próxima do meio aeronáutico, que está a ser estudada a possibilidade de, a titulo experimental, alterar o horário do voo vespertino entre Funchal e Porto Santo para uma hora mais tarde, ou seja, mudar a hora da partida das 18h30 para as 19h30.

A ideia é executar esta solução num período experimental, de 10 de Fevereiro até 28 de Março. Sabe-se que os “slots” para a mudança deste horário já estão autorizados.

Quanto ao horário matinal, o voo Funchal-Porto Santo mantém a partida às 07h30 e o regresso uma hora depois.

Trata-se de uma alteração que vai ao encontro do interesse de grande parte dos passageiros habituais desta linha área, pois vem sendo uma reivindicação manifestada praticamente desde o início da operação do ATR -72 da companhia área Binter.

O DIÁRIO sabe que o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Idalino Vasconcelos, viajou esta semana para Canárias, tendo na agenda encontros com responsáveis da Binter, onde este assunto terá sido abordado.