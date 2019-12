Beerhouse lança cerveja artesanal com sabor a tangerina

Há mais uma cerveja artesanal para degustar a partir de hoje, 23 de Dezembro, no Restaurante Beerhouse, no Funchal. A ‘Bilhardeira’ é feita com tangerina, sendo um cerveja artesanal de estilo Fruit Beer.

Esta produção de três lotes foi elaborada com tangerina regional, sendo possível o seu consumo somente neste período festivo.

Na próxima semana, o segundo lote desta cerveja estará disponível para consumo. O terceiro lote chega a 20 de Janeiro, encontrando-se em processo de maturação em lotes pequenos.