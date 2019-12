BE diz que “JPP, PCP e PTP são os novos apêndices da coligação PSD-CDS”

Através de um comunicado de imprensa, o Paulino Ascenção, coordenador do BE, diz que o “JPP, PCP e PTP são os novos apêndices da coligação PSD-CDS”.

“O orçamento do município do Funchal foi chumbado por uma extravagante coligação negativa que juntou aos votos do PSD e do CDS, os representantes únicos do JPP, do PCP e do PTP. Estes três partidos deram um contributo decisivo para a primeira vitória política da coligação PSD-CDS no plano autárquico, depois das eleições regionais de 22 de Setembro. Depois de 43 anos com o PSD a governar a Madeira, depois de nas últimas eleições regionais o PSD, pela primeira vez ser obrigado a partilhar o Governo com o CDS e virar ainda mais à direita, estes três partidos (JPP, PCP e PTP) vêm colocar-se ao serviço da estratégia de PSD e CDS de recuperarem a hegemonia no plano autárquico em 2021”, diz.

E questiona: “O JPP não enxerga que está na mira de PSD e CDS em Santa Cruz? Ou esta votação denota um pacto de não agressão com os partidos da coligação?”.

Refere ainda que “o PTP que nasceu no combate à ditadura laranja rende-se agora a quem sempre combateu e exibe a sua absoluta inutilidade” e que “o PCP de quem se esperava que fosse a oposição mais consistente ao governo PSD-CDS, a única voz dissonante do consenso neoliberal sobre as privatizações a flexibilidade laboral e a superioridade da gestão privada, que une as demais forças na ALR, vem fazer um frete desta grandeza ao governo mais a direita que a Madeira já teve”.

Pergunta se “estes partidos esperam algo de positivo para a Madeira do reforço da votação no PSD no futuro” ou se “esperam crescer tão só à custa pulverização das outras forças de oposição e desistiram de combater o sistema podre de promiscuidade entre governantes e privados criado por Jardim e prolongado Albuquerque e que tem condenado os madeirenses à pobreza, ao desemprego e à emigração”.

“É realmente digno de registo o que aconteceu hoje na Assembleia Municipal do Funchal”, concluiu.