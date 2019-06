Bandeira Eco-Freguesias também é boa causa

O presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira Ferreira, fez hoje quilómetros em nome de uma boa causa:

“O que faço pelo ambiente? Estou neste momento a caminho de Braga, para amanhã receber a segunda bandeira de Eco-Freguesias XXI da Freguesia de São Martinho”.

Este galardão será atribuído amanhã a 52 freguesias portuguesas.

Trata-se de um prémio que visa avaliar e reconhecer o trabalho realizado pela administração local, com enfoque nas freguesias em prol do reforço da sustentabilidade dos seus territórios nas vertentes ambiental, económica e socio-cultural. Após a avaliação de um conjunto de indicadores que procuram aferir as ações relativas ao desenvolvimento sustentável do território de cada comunidade/freguesia, em termos ambientais, económicos, e socio-culturais, os resultados superiores a 50% do índice Eco-Freguesias XXI, são galardoados, através da atribuição de uma Bandeira Verde Eco-Freguesias XXI 2019 que simboliza o reconhecimento e simultaneamente a responsabilidade em prosseguir este compromisso com a sustentabilidade.

O principal objectivo é o de inspirar e incentivar práticas e políticas sustentáveis protagonizadas não só pela administração local mas também pelos cidadãos que vivem, trabalham e frequentam a freguesia/comunidade. .

Durante o período de dois anos entre cada Galardão, a ABAE desenvolve um trabalho de formação, consultadoria e acompanhamento de diversos projetos, dirigidos às freguesias que visam a (in)formação e capacitação, não só do executivo e colaboradores das Juntas de Freguesia mas também da população em geral.