Banco de Afectos da Francisco Franco dinamiza campanhas solidárias

O ‘Banco de Afectos’ da Escola Secundária de Francisco Franco, no Funchal, está a dinamizar, no decurso deste primeiro período lectivo, junto da comunidade educativa, uma campanha da recolha de bens cujo destinatário é o Patronato de São Filipe.

“Produtos de higiene, brinquedos, roupa de adulto, roupa de criança e material escolar” são alguns dos bens que podem ser depositados no ‘hall’ de entrada da escola, num espaço de recolha criado para o efeito.

Os produtos recolhidos serão entregues no Patronato de São Filipe, no mês de Janeiro, pelos voluntários do ‘Banco de Afectos’ e algumas turmas de 10.º ano da Francisco Franco, no âmbito do projecto de Cidadania que estão a desenvolver direccionado para o voluntariado.

Paralelamente, está também a decorrer a quarta campanha de recolha de bens para o Centro da Mãe, instituição que acolhe a apoia jovens mães solteiras sem retaguarda familiar nem acompanhamento por parte do progenitor.

Para esta instituição a recolha visa angariar “roupas de bebé e criança dos 0 meses aos 6 anos de idade, produtos de higiene, carrinhos e camas de bebés, fraldas, leite em lata, alimentos para bebés e brinquedos”.

A entrega dos bens ao Centro da Mãe acontece a 11 de Dezembro e envolve a participação de voluntários do Banco de Afectos e alguns alunos a realizarem igualmente o seu projecto de Cidadania na área do voluntariado.