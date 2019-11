A Banana da Madeira marca presença na Maratona do Porto, que se realiza a 3 de Novembro.

Desde 2015 que a GESBA-Empresa de Gestão do Sector da Banana apoia este evento, organizado pela RUNPORTO, o que veio reforçar a presença da Banana da Madeira em provas desportivas no Porto, onde a marca apenas era activada na Meia Maratona do Porto.

Uma presença que, para Artur Lima, gerente da Gesba, “é fundamental para aumentar a notoriedade do produto e valorizá-lo junto de um público que aprecia hábitos de vida saudável e de uma alimentação equilibrada, e que, sobretudo, reconhece a importância do consumo de banana no desporto.”

“Os benefícios da Banana da Madeira são indissociáveis da prática desportiva.”, acrescenta.