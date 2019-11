Aviso de agitação marítima forte na Madeira prolonga-se até às 18 horas desta quinta-feira

A Capitania do Porto do Funchal informa ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas locais desta quinta-feira, 21 de Novembro, referente ao Arquipélago da Madeira.

Vento: Quadrante bonançoso (13 a 18km/h) a moderado (19 a 26km/h), rodando gradualmente fresco (27 a 35km/h) a muito fresco (36 a 44km/h).

Visibilidade: Boa a moderada, temporariamente moderada a fraca durante a noite e início da manhã.

Ondulação Costa Norte: Ondas de 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 3 a 3,5 metros.

Ondulação Costa Sul: Ondas entre 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 m, sendo inferiores a 1 metro na parte Leste.