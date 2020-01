Aviso de agitação marítima forte na Madeira estendido até quarta-feira

O aviso de agitação marítima forte emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a Madeira, acaba de ser prolongado até às 18 horas de amanhã, 22 de Janeiro. Devido às previsões adversas apontadas para a Região, a Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Recorde-se que o aviso estava em vigor até às 18 horas de hoje, terça-feira, mas devido ao agravamento do tempo, acabou por ser estendido até esta quarta-feira