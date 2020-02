Avião não consegue aterrar em Tenerife e diverge para o Porto Santo

Um avião da Thomas Cook aterrou, pelas 14h23 desta tarde, no Aeroporto do Porto Santo.

O aparelho não conseguiu aterrar em Tenerife (Canárias) devido à má visibilidade, nomeadamente aos ventos vindos de África que trazem poeiras.

Recorde-se que, segundo Victor Prior, a tempestade de poeira oriunda do deserto do Saara, que inclusive já encerrou pelo menos três aeroportos do Arquipélago das Canárias, também deverá atingir a ilha da Madeira nesta segunda-feira, o que provavelmente irá motivar um aviso meteorológico por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).