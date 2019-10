Avelino compra terreno para hotel na ‘Monumental’. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Empresário adquiriu parcela que pertencia, há mais de 20 anos, a Estêvão Neves. Não é conhecido o valor do negócio, mas o prédio esteve no mercado por 8,7 milhões de euros.

José António Garcês na África do Sul para captar investimento, outros dos assuntos em destaque.

Aliança no terreno logo após as eleições. PSD ratifica acordo com CDS na próxima segunda-feira, dia em que vai reunir a comissão política do partido. Candidato do BE às Legislativas contra sistema fiscal próprio. Tudo para ler nesta edição.

Câmara de Santa Cruz condenada a pagar a advogado, para ler no DIÁRIO desta quarta-feira.

Governo Regional culpa Lisboa pela falta de funcionários nos lares. Saiba tudo nesta edição.