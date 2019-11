A autarquia do Funchal acaba de desmentir a realização de uma reunião de emergência junto dos comerciantes que, esta semana, enviaram uma carta a reclamar por uma maior regulação do ‘Mercadinho de Natal’, na Placa Central da Avenida Arriaga. No entanto, são os próprios empresários que subscreveram o manifesto a vincar que foram contactados para se apresentarem esta quinta-feira, pelas 17h45, nos Paços do Concelho, num encontro de carácter urgente.