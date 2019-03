Autarca de Portimão visitou a CMF e os complexos Balneares da Frente MarFunchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, recebeu hoje, nos Paços do Concelho, o vereador Joaquim Castelão Rodrigues, da Câmara Municipal de Portimão, bem como quatro elementos do Clube Naval de Portimão, que se encontram de visita ao Funchal.

O objectivo foi conhecer a dinâmica e as atribuições da Frente MarFunchal e avaliar a possibilidade de implementar um modelo semelhante no Clube Naval de Portimão.

Durante a manhã foi feita uma visita aos complexos balneares a cargo da Frente MarFunchal, nomeadamente a Barreirinha, o Lido, a Ponta Gorda e as Poças do Gomes, tendo os algarvios ficado com “boa impressão” das infraestruturas e equipamentos disponíveis, bem como do plano anual de actividades.

Paulo Cafôfo enalteceu o facto de a Câmara do Funchal voltar a receber em 2018, e pela terceira vez consecutiva, o galardão ‘Município Mais Azul’, que distingue os municípios do país com desempenho excelente relativamente às actividades de educação ambiental, no decorrer de cada época balnear.

O prémio distinguiu “o papel que o mar assume para o Município do Funchal e o compromisso da edilidade na realização de actividades de promoção do nosso património marítimo e de sensibilização ambiental, para todas as idades, com uma preocupação explícita com o público sénior e os portadores de deficiência”, frisou o presidente da autarquia.

Na última época balnear, o Município do Funchal teve em funcionamento três Centros Azuis, nos complexos balneares do Lido, Ponta Gorda e Barreirinha, espaços lúdicos com biblioteca, que constituem polos dinamizadores de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável e de informação sobre a Bandeira Azul, e que tiveram um papel decisivo na estratégia adotada, um modelo que colheu diversos elogios dos dirigentes presentes.

Idalina Perestrelo, vereadora que tutela a empresa municipal, e o Administrador da Frente MarFunchal, Nelson Abreu, estiveram igualmente presentes no encontro.