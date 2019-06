Atlanticulture distingue Ricardo Veloza

A Atlanticulture vai distinguir sexta-feira o escultor Ricardo Veloza, no decorrer da cerimónia de abertura da Cimeira Madeira/Cabo Verde.

Trata-se de “uma homenagem à sua extraordinária obra que está presente um pouco por toda a Região, mas sobretudo ao seu pendor pedagógico, ao mestre, ao impulsionador das artes” refere o CEO da Altanticulture, Sérgio Nóbrega para quem Ricardo Veloza é “uma pessoa que está sempre muito à frente no tempo”.

Ricardo Veloza receberá a ‘Esfera Multicultural’, da autoria do escultor Luís Paixão, que passa a ser a escultura entregue a todos os homenageados da Atlanticulture, todos os anos. Uma esfera que “simboliza a nossa presença no mundo, a transmissão de valores na defesa da união das culturas e do multiculturalismo como premissa para um mundo melhor e mais tolerante”, sublinha Sérgio Nóbrega.

Ricardo Veloza nasceu em 1947, foi presidente do Instituto do Bordado, Tapeçaria e Artesanato da Madeira (1997- 2003), diretor regional dos Assuntos Culturais (2003 e 2004) e responsável pelo Centro das Artes Casa das Mudas, na Calheta, (2004 -2010).

É sobretudo conhecido pelas muitas esculturas que tem na Madeira, com destaque para as de Cristóvão Colombo, Autonomia da Madeira, Revolta da Madeira, Carreiros do Monte, Trabalhador, Combatente Madeirense no Ultramar, Turista e Cristiano Ronaldo.