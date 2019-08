Aterro com licença pendente no Funchal usado como vazadouro

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Um aterro com licença pendente está a ser usado como vazadouro no Funchal.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que terras e resíduos de obras estão a ser retirados do estaleiro da Prebel e transportados para um aterro junto à Ribeira de Santa Luzia, na baixa da capital madeirense. A Secretaria do Ambiente diz que não haverá nada de ilegal desde que camiões tenham guia, mas a fiscalização da Câmara Municipal do Funchal (CMF) já notificou o proprietário e a DROTA para esclarecerem a “legalidade da situação”.

Do aterro para a política, saiba nesta edição que Élvio Jesus consta na lista do PS-Madeira às Eleições Regionais. Ao nome do presidente da Delegação Regional da Ordem dos Enfermeiros juntam-se os de Ruben Eiras, Luísa Paolinelli, Elisa Seixas e Rui Caetano. Já nas hostes do Juntos Pelo Povo (JPP), Lina Pereira é a escolhida para ser liderar a candidatura à República.

Esta segunda-feira saiba ainda através do seu matutino que a Regionalização “melhorará a qualidade de vida dos portugueses”. Alberto João Jardim foi um dos elementos da Comissão Independente para a Descentralização que entregou relatório a Marcelo.

‘CMF identifica árvores com ‘chips’ que incluem histórico de manutenção’ e ‘Matay vem actuar à Festa das Vindimas do Estreito’ são as restantes chamadas de primeira capa do DIÁRIO.

Tenha um excelente início de semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.