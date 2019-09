Associação Santana Cidade Solidária passa a enquadrar programas juvenis

A Associação Santana Cidade Solidária (ASCS) acrescentou a valência “juventude” ao seu rol de áreas de abrangência. Com a equiparação a entidade juvenil, esta Instituição Particular de Solidariedade Social, com 17 anos de actividade e diversos serviços de apoio à comunidade, está agora apta a estabelecer parcerias com a Direcção Regional de Juventude e Desporto (DRJD), tendo em vista a participação nos programas, actividades e eventos por esta dinamizados no âmbito de áreas como mobilidade, voluntariado, empreendedorismo, cultura, ambiente, saúde e ocupação dos tempos livres.

Para assinalar este “upload” de responsabilidade, a ASCS promoveu, terça-feira (10 de setembro), uma acção de divulgação daquela nova valência junto de diversas organizações de Santana e que mereceu presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

O governante com a tutela da Juventude referiu o orçamento, superior a dois milhões de euros para projectos aprovados no âmbito do Erasmus+ já em 2019, para realçar a pertinência da competência adquirida pela ASCS. “É cada vez mais importante no mundo de hoje a educação não formal, ou seja, as valências fora do âmbito curricular são valorizadas pelas entidades e empresas no acesso ao mercado de emprego. As competências adquiridas neste tipo de projectos, as experiências que deles resultam são também fundamentais para tornarmo-nos mais competentes e capazes nos nossos desempenhos académicos, profissionais ou sociais”, sublinhou Jorge Carvalho, desafiando os jovens a aproveitar as oportunidades que lhes são concedidas.

“As novas gerações dispõem de oportunidades muito relevantes. Há todo um conjunto de organizações, tais como a ASCS ou a DRJD, que têm técnicos especializados para dar todo o apoio e enquadramento aos projectos, às iniciativas e às actividades. É nesse manancial de potencialidades que Santana passa a ter um interlocutor, e acreditamos que, desta forma, vamos potenciar a participação dos jovens. Façam acontecer, estamos deste lado para apoiar e enquadrar”, garantiu.

Esta iniciativa contou também com uma apresentação de alguns dos programas dinamizados pela DRJD, tais como Jovem em Formação, Juventude Activa, Estágios de Verão, Programa Eurodisseia, Academia do Jovem Voluntário e Corpo Europeu de Solidariedade.