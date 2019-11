Associação Portuguesa de Deficientes conta receber mais tampas de plástico

A Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação da Região Autónoma da Madeira e Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites continuam a receber na sua sede, vindas de diversos locais da RAM, as tampinhas de plástico que são recolhidas diariamente, através da campanha ‘Dê uma Tampa à Indiferença’.

Para além de escolas, instituição públicas e privadas, também são muitos os particulares que colaboram nesta recolha.

Esta campanha, além de ser um benefício no que respeita à reciclagem de plástico, constitui também o motivo pelo qual a Associação continua a conseguir apoiar cada vez mais famílias com a compra de material ortopédico, e comparticipação de outros equipamentos de apoio para pessoas com deficiência.

Até o final do ano, contam enviar mais um contentor com várias toneladas de plástico para reciclar. Assim, apela a que todos continuem a recolher as suas tampinhas de plástico e a entregar na sede, ou a contactá-los para fazerem a recolha.