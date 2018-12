Associação Olho-te oferece hoje Sopa Comunitária no Bairro da Nazaré

Hoje à noite, por volta das 20 horas, a Olho-te, Associação Artística de Solidariedade Social, organiza uma Sopa Comunitária, na sede da Associação, na Rua Estados Unidos da América, Loja n.º 142-144, não só os moradores do Bairro da Nazaré, em São Martinho, como também para todos aqueles que desejam participar no evento.

Para além da refeição gratuita, está agendada a abertura de uma exposição com os trabalhos realizados no workshop de Pintura no Tecido pelos moradores e associados da Olho-te que se empenharam na aprendizagem das técnicas, tendo realizado diversos trabalhos que podem ser apreciados na sede da Associação.

Os interessados têm que levar apenas a taça, uma colher e apetite.