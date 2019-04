Associação Juvenil de Medicina da Madeira cria ‘Hospital dos Pequeninos’

A Associação Juvenil de Medicina da Madeira está a desenvolver um novo projecto, trata-se do ‘Hospital dos Pequeninos. Baseado no projecto ‘Teddy Bear®’, desenvolvido pela EMSA (European Medical Students Association), consiste num projecto infantil para ajudar as crianças em idade escolar a perder o medo da visita ao médico e do contacto com outros profissionais de saúde.

Ao mesmo tempo permite proporcionar aos estudantes da Área da Saúde e Ciências da Vida envolvidos uma preparação para o trabalho com crianças na sua vida profissional futura bem como o trabalho multidisciplinar.

Trata-se, no fundo, de um ‘Hospital Modelo’, em que as crianças levam os seus brinquedos preferidos (os doentes), na forma de filhos ou amigos, ao hospital, para lá serem tratados. Passando pela sala de espera, de triagem e de tratamento, os ‘pequenos pais’ vão ter de explicar os sinais e sintomas do seu ‘filhote’, ouvir e compreender o diagnóstico e aplicar os curativos. Tudo isto para que a criança conheça os elementos constituintes de um hospital e se familiarize com o que lá é feito. Esta abordagem permitirá aos profissionais de Saúde explorar potenciais receios da criança e tentar eliminá-los.

Este evento irá realizar-se no Concelho de Câmara de lobos, no Museu da Imprensa da Madeira (MIM), entre os dias 23 e 27 de Julho de 2019.

Ao longo destes cinco dias, o ‘Hospital’ estará aberto a crianças dos 3 aos 10 anos de idade, provenientes das escolas dos vários concelhos da Região. No dia 27, a inciativa abre ao público em geral, sendo que os pais têm de fazer uma pré- inscrição que estará disponível no Facebook da Associação Juvenil de Medicina da Madeira.