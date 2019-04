Associação de Promoção da Madeira contrata nova agência de RP em Espanha

Promotourist, agência de comunicação especializada em turismo, gastronomia e lifestlyle, com escritórios em Madrid e Barcelona, é a partir deste mês de Março responsável pela comunicação e relações públicas do Destino Madeira, no mercado espanhol.

A agência parceira da Madeira vai colocar em prática, durante os próximos 12 meses, um plano de comunicação acordado com a Associação de Promoção da Madeira com o objectivo de valorizar os vários produtos que o Destino oferece e projectar o nome da Madeira em Espanha. Esta estratégia adoptada pela Associação de Promoção da Madeira visa aumentar o número de visitantes espanhóis à Madeira e Porto Santo, durante todo o ano. A comunicação vai focar nos eixos natureza / mar / lifestyle / Porto Santo e eventos, sempre com o objectivo de dar a conhecer as melhores atracções que as Ilhas têm para oferecer.

Para Roberto Santa Clara, Director Executivo da Associação de Promoção da Madeira, este reforço de comunicação em Espanha , importante mercado de proximidade, é fundamental para a Madeira, tendo em conta a importância do mercado espanhol na emissão de fluxos turísticos para a região, especialmente nos típicos períodos de férias, como o verão e a Páscoa.

A Promotourist é uma agência de comunicação especializada em turismo, gastronomia e lifestlyle, com escritórios em Madrid e Barcelona. Com mais de 15 anos de experiência, a empresa coloca à disposição dos clientes uma equipa especializada em áreas como o marketing, comunicação, relações publicas e design.