Assinatura da Carta de compromisso dos vários parceiros do PRIPSSA

Decorreu, há pouco, no auditório do Instituto da Segurança Social a assinatura da Carta de Compromisso dos vários parceiros do Plano Regional de Integração da Pessoa em Situação de Sem Abrigo (PRIPSSA).

Rita Andrade, secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, explicou que este documento vem “clarificar as responsabilidades de cada um dos parceiros”, no seu compromisso e envolvimento, nas 58 mediadas de intervenção social previstas em prol das pessoas em situação de sem abrigo.

Recorde-se que o PRIPSSA foi apresentado no dia 8 de Maio do presente ano, no âmbito das comemorações do Dia Nacional da Segurança Social.