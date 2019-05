Assembleia Municipal Jovem propõe cedência de bicicletas na baixa do Funchal

A 5ª sessão anual da Assembleia Municipal Jovem do Funchal decorreu nos Paços do Concelho. Esta é uma iniciativa criada pelo actual executivo camarário, em 2015,e permite que os jovens do 3º Ciclo do Ensino Básico possam apresentar propostas para a cidade.

A Assembleia Municipal Jovem é deliberativa e conta com um orçamento próprio de 10 mil euros para executar a proposta vencedora, que este ano pertenceu ao Externato da Apresentação de Maria, com o projecto “Tu Pedalas!”, que prevê uma plataforma para a disponibilização de bicicletas públicas nalguns pontos da Baixa do Funchal.

Participaram, na edição deste ano, além da escola vencedora, a EB23 e Secundária Gonçalves Zarco, a EB23 Ângelo Augusto da Silva e a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro.