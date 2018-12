Assembleia Municipal de Câmara de Lobos aprova orçamento

A Assembleia Municipal de Câmara de Lobos aprovou esta manhã, dia 19 de Dezembro, a proposta de Orçamento Municipal e Plano Plurianual de Investimento para o exercício de 2019, com os votos favoráveis dos membros do PSD e abstenção do CDS e do PS. O documento das Grandes Opções do Plano, que inclui o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano de Atividades, foi aprovado por unanimidade.

A proposta de Orçamento Municipal (OM2019) apresentada pelo executivo Municipal de Câmara de Lobos cifra-se em 20.989.645,00€. Desse valor, cerca 9 milhões de euros (43%), serão reservados diretamente para investimento de capital (Plano Plurianual do Investimentos).

Dos investimentos previstos pela autarquia, o edil, Pedro Coelho, destacou o objetivo de executar os projetos de requalificação dos centros das freguesias de Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos e Jardim da Serra, num investimento global que ascenderá os 7,4 milhões de euros, a executar entre 2019 e 2020.

No plano dos equipamentos públicos, Pedro Coelho, salientou também a construção do Museu da Vinha e do Vinho, no Estreito de Câmara de Lobos, e o Museu do Pescador, no centro da cidade de Câmara de Lobos, num investimento que ascenderá os 1,2 milhões de euros.

Também previsto no orçamento para 2019, o autarca anunciou que está já em concurso a contratação da empreitada para a criação do Centro de Dia Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, que implica um investimento na ordem dos 120 mil euros.

Apesar do forte investimento em novos equipamentos públicos, Pedro Coelho reiterou o compromisso do executivo municipal câmara-lobense na prossecução de políticas de valorização do capital humano, quer no plano social, educativas e cultural. Assim, o OM2019 prevê um investimento na ordem dos 600 mil euros para apoio ao ensino, à rede escolar municipal e às bolsas de estudo. Na área cultural o executivo estima um investimento na ordem dos 330 mil euros, contemplando a execução da programação cultural da autarquia, bem com a dinamização de projectos em parceria com entidades e agentes culturais do concelho.

Pedro Coelho afirmou que, de uma forma geral, a governação municipal irá manter o rumo, assente numa gestão orçamental rigorosa, por forma a libertar meios financeiros para o investimento público que ainda é necessário concretizar; bem como prosseguir a linha de governação de proximidade e de abertura à sociedade civil, fomentando a participação dos cidadãos, das instituições e das empresas na definição das matérias e políticas estruturantes para o futuro do concelho.

O OM2019 foi elaborado criteriosamente tendo em vista a concretização da política de desenvolvimento concelhio, assente numa prioridade sobre o investimento reprodutivo e na criação de riqueza.