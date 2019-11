Assegurar quotas e prover fundos para reconversão da frota do peixe-espada são objectivos para as Pescas

O secretário regional de Mar e Pescas, revelou, esta sexta-feira, 15 de Novembro, que um dos focos do Governo Regional no próximo quadro comunitário plurianual, para o sector do mar e das pescas, é assegurar as actuais quotas de captura de pescado, nomeadamente as espécies de atum e peixe-espada, e prover fundos para a reconversão da frota do peixe-espada.

“Manter as quotas de pescado que a Madeira tem, é uma das questões mais prementes nas negociações em Bruxelas”, destacou Teófilo Cunha, no final do encontro de trabalho com a eurodeputada do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar. Encontro este que decorreu na direcção regional das Pescas, em Câmara de Lobos, e serviu para fazer um levantamento dos fundos comunitários que vão estar disponíveis no próximo quadro plurianual 2021-2027.

A outra questão levantada a este propósito pelo governante foi a “possibilidade de utilização dos fundos para a renovação da nossa frota mais envelhecida, a do peixe-espada”. “É a questão mais problemática e a mais difícil de se resolver. Estamos a falar de algumas dezenas de embarcações que precisam de renovação premente para cumprirem com obrigações europeias em termos de uso e de segurança dos próprios pescadores. Estamos a fazer o nosso trabalho, porque o caminho faz-se caminhando”, sustentou.

O próximo quadro plurianual 2021-2027 prevê um envelope financeiro de 114 milhões de euros do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas para as pescas, a aquacultura e economia azul. “Estes assuntos não estão completamente fechados como nos explicou a eurodeputada”, referiu Teófilo Cunha.

“Há questões que ainda não estão resolvidas, e sobre a Madeira ficamos mais conscientes e com mais dados sobre o que será o próximo quadro comunitário e com que linhas nos vamos coser”, vincou.

Por seu turno, a eurodeputada fez um levantamento dos diferentes dossiês europeus que interessam à Região, em especial os da área do mar e pescas e explicou as dificuldades nas negociações para manter o nível dos apoios e a pressão para ceder em questões cruciais. Porém, disse-se “determinada em lutar durante o mandato pelos assuntos que são benéficos para as populações da Madeira”.