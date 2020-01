“As populações estão confrontadas com insuficiências e limitações impostas pelos governantes”, diz Edgar Silva

O PCP lançou hoje uma iniciativa de contacto com as populações, tendo esta manhã de domingo decorrido nos Álamos, no concelho do Funchal, onde as questões colocadas pelas populações incidiram particularmente sobre os obstáculos colocados pelos governantes ao direito à mobilidade.

“As populações estão confrontadas com insuficiências e limitações impostas pelos governantes que obstaculizam o justo direito à mobilidade dos cidadãos no interior do território. Não só é insuficiente a oferta de transportes públicos, como da falta de uma correcta política de planeamento o trânsito automóvel se está a tornar uma situação infernal para quem vive no Funchal ou para quem diariamente precisa de entrar na cidade do Funchal”, afirmou Edgar Silva, coordenador regional do partido.

Sobre os problemas concretos que mais tocam negativamente o dia a dia das populações, disse Edgar Silva, “a par dos repetidos lugares de condicionamento do movimento de automóveis, a crescente falta de soluções para estacionamento automóvel na cidade e os custos agravados associados ao parqueamento, criam novos processos de limitação da mobilidade que estão a infernizar a vida de tanta gente”.

Para o PCP, ao contrário da propaganda governamental, cada vez mais se justificam medidas de fundo para “uma política de transportes, componente estruturante para a vida colectiva, sendo cada vez mais necessário mobilizar os cidadãos para a exigência de aumentar e requalificar a oferta pública de transportes públicos, para mais e melhor mobilidade, como condições para alterar os obstáculos que o trânsito automóvel estão a colocar à qualidade de vida na cidade”.