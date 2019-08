“As empresas de construção civil da Madeira são de excelência”, sublinha Miguel Albuquerque

Na visita às obra de construção realizadas no caminho agrícola do Pinheiro, nos Canhas, na zona alta do Arco da Calheta, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque enalteceu os trabalhos realizados pelas empresas de construção civil da Madeira.

“As empresas de construção civil da Madeira são de excelência”, sublinhou.

O líder do executivo reforçou ainda que “os empresários da Madeira devem ser apoiados e apoiados naquela que é a sua actividade principal”.

“Acho engraçado ver muitas forças políticas a se entretém a atacar os empresários da Madeira, quando na verdade, são os empresários que tem que ser apoiados, porque são eles que criam investimento, que criam emprego, que trazem o desenvolvimento económico e que trazem o rendimento para as famílias”, frisou Miguel Albuquerque.