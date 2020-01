No passado dia 21 de Janeiro de 2020, a Universidade da Madeira (UMa) recebeu várias entidades que participaram, participam e/ou desenvolvem propostas no âmbito deste quadro de financiamento europeu, com

o objectivo de sensibilizar investigadores, gestores de projecto, gestores de empresas e organizações regionais, na área da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+i) a tomarem a mesma iniciativa, num evento promovido também pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – ARDITI, através do projecto FORWARD (Fostering Research Excellence in EU Outermost Regions).

Este projecto, que será para continuar, tem como objectivo principal “permitir às 9 RUPs prepararem-se melhor para poderem responder de forma mais competitiva aos futuros concursos/projectos de Investigação e Desenvolvimento (I&D), ainda no actual programa Horizonte 2020 e para o próximo programa quadro Horizonte Europa (2021-2027)”, explica a ARDITI.

A abertura do evento ficou a cargo de Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que realçou que “a evolução da despesa em I&D, em percentagem do PIB, coloca a Madeira à frente do Algarve e dos Açores”.

A conferência contou com a presença de mais de 100 inscritos, entre potenciais interessados e convidados.