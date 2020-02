Aprovadas mais duas propostas do OE com efeitos práticos para a Região

Esta noite, na Assembleia da República, foram aprovadas mais duas propostas do Orçamento de Estado 2020 (OE 2020) com importantes efeitos práticos para a Região. A primeira, uma proposta dos deputados eleitos pelo PSD na Madeira, visa “elaborar, aprovar e implementar o Plano de investimentos do Centro de Produção da RTP-Madeira, acompanhado do correspondente cronograma operativo”, ainda este ano. A proposta foi aprovada com votos contra de PS e Iniciativa Liberal.

A segunda visa a transferência imediata das verbas para autarquias locais, serviços municipalizados, serviços regionais de saúde, que até à data são retidas pela DGAL - Direçcão-geral das Autarquias Locais. Esta retenção dos pagamentos causa constrangimentos, por exemplo, nos pagamentos aos serviços prestados ao SESARAM. Com a aprovação desta proposta (com os votos a favor dos deputados eleitos pelos PSD-Madeira e contra do PS) esses constrangimentos deixam de existir.

Refira-se ainda que as votações decorreram até às 4h30 da madrugada de hoje, regressando depois pelas 15 horas. Esta tarde serão votadas propostas importantes relacionadas com o Registo Internacional de Navios e o ferry.