Aprovada proposta de empréstimo de 1,5 milhões para aquisição de edifício da Câmara do Porto Santo

Uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto Santo, realizada hoje, aprovou por maioria absoluta a proposta da Câmara Municipal e de Idalino Vasconcelos para contrato de empréstimo de médio/longo prazo para ‘Aquisição do Edifício de Serviços Públicos (fração A e B)’. Os votos a favor surgiram do grupo municipal do PSD incluindo a presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva e da presidente Junta de Freguesia, Joselina Melim e dos membros Luís Miguel Batista (MAIS Porto Santo) e Jorge Jacinto (agora independente).

“Após nova luz verde, da Assembleia Municipal, para o financiamento para aquisição do edifício da Sociedade de Desenvolvimento, que se encontra atualmente em regime de locação, falta apenas o visto do Tribunal de Contas para validar esta proposta histórica, que poderá estancar um problema do passado, onde, recorde-se, as rendas atuais se situam nos 28 mil euros”, refere nota da autarquia.

Segundo a mesma fonte, o contrato actual de arrendamento assumido no ano de 2006, num montante superior a 11.000.000 de euros, “refere-se ao período temporal até 2054, pelo que o valor da mensalidade representa um enorme encargo para o Município, que inviabiliza a implementação de outras políticas de investimento local”.

“O Município do Porto Santo informa ainda que o processo de fiscalização prévio anterior foi recusado, pelo Tribunal de Contas por uma questão técnica. Por isso, estranhamos ainda a postura do partido socialista que vem tornar público a sua posição que não corresponde a toda a verdade, mas uma parte dela, que serve apenas para confundir a opinião pública e os mais distraídos. Recordamos que as frações a adquirir pelo Município do Porto Santo encontram-se devidamente registadas”, refere o mesmo comunicado.

“Acresce dizer que o Município de Porto Santo visa, obviamente, a prossecução do interesse público e da sua população e promove a gestão criteriosa dos recursos que lhes são próprios. Por isso, a concretizar-se a aquisição até ao montante de 1.500.000,00 euros, o Município estará a poupar um valor superior a 80%, (cerca de 20,000€ por mês) por um período de 20 anos (até 2039), com a vantagem de o edifício passar a pertencer ao Município, ao contrário do anterior contrato”, acrescenta.

Por outro lado, refere que “a acção judicial e a compra do edifício são situações distintas, que não podem ser confundidas. Estranhamos, pois, a posição e a actual votação do Partido Socialista, tendo em conta que corre acção judicial contra o Município do Porto Santo, no valor de 1.683.590,14€, em virtude de que no mandato anterior, o ex-presidente Filipe Oliveira, agora vereador, se recusou a pagar as rendas de 01 janeiro 2015 a 1 outubro de 2017, acrescidas de penalizações e juros e serviços para referido período”.

“Relembramos todos os nossos munícipes que no anterior mandato municipal do Partido Socialista houve uma tentativa de aquisição do mesmo edifício por um valor de 3.600.000,00€, sendo que esse mesmo executivo, liderado por Filipe Oliveira pagou cerca de 1.100.000,00€, de rendas, de um contrato que alegavam ser nulo”, diz a CMPS.

“Por último, o executivo municipal sempre trabalhou com seriedade e convém lembrar a população que este executivo se encontra numa posição minoritária, o que obriga a conversações, negociações e cedências, naquilo a que chamamos um exercício de humildade. Esta aquisição permitirá estancar a acumulação de prestações mensais, permitindo poupar uma verba substantiva, cerca de ¾ do valor inicial. Isto é serviço público, isto é zelar pelo interesse público, doa a quem doer. Consideramos que esta medida, agora aprovada, é histórica, sem dúvida e importante para todos os Munícipes”, termina.