Apoios do governo garantem concertos de bandas e do Orfeão Madeirense

Foram publicadas no Jornal Oficial da RAM as resoluções do governo regional que autorizam a celebração de protocolos com três entidades culturais para a realziação de concertos. Ao todo, o governo regional garante apoios no valor total de 20 mil euros para a realização de 24 concertos, em vários concelhos da Região.

A Banda Filarmónica do Caniço e Eiras e a Banda Recreio Camponês vão receber, cada uma, 5 mil euros e garantem a realização de sete concertos, A primeira banda vai actuar no concelho de Santa Cruz e o Recreio Camponês garante sete concertos em Câmara de Lobos e Ponta do Sol.

Ao Orfeão Madeirense é garantido um apoio de 10 mil euros para a realização de 10 concertos, em vários concelhos, incluindo duas actuações no Porto Santo.