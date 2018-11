Apoio nas mensalidades das crianças matriculadas nas creches é uma das propostas do CDS acolhida pela ‘Confiança’

Esta tarde, a Assembleia Municipal do Funchal discute a aprova o ‘Pacote fiscal’ e o Orçamento para 2019. O CDS apresentou um conjunto de propostas, que foram acolhidas pela ‘Confiança’ e que vão beneficiar os funchalenses.

Uma dessas propostas diz respeito ao apoio nas mensalidades de todas as crianças matriculadas nas creches públicas e privadas, assim como a derrama, tendo referido, neste sentido, que o valor mantém-se, embora “a Confiança pretendia aumentá-la em 200 por cento”. “Com a proposta do CDS, mais de 1600 empresas do Funchal vão pagar muito menos do que pretendia a Confiança”, afirma.

Além disso, outra as propostas está relacionada com o Cartão Eco, cujas medidas, segundo o CDS, vão permitir “aos funchalenses amigos do ambiente a terem descontos na factura da água”.

Mais: a devolução de 1, 8 milhões de euros de IRS às famílias constitui outra das propostas dos ‘centristas’, assim como a legalização das casas de génese ilegal, as conhecidas ‘habitações clandestinas’. “Com esta medida do CDS as famílias podem legalizar as suas casas e passa a ter o seu património valorizado”, refere.