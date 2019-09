Ano escolar na Madeira arranca com “normalidade e tranquilidade”

Jorge Carvalho visitou, esta manhã, a Escola Básica e Secundária de Machico, tendo procedido à entrega dos tablets ao 5.º ano.

Na abertura do ano escolar, o secretário regional de Educação destaca que “foi tudo preparado atempadamente”.

“Está tudo a decorrer com tranquilidade, com normalidade”, em particular “naquilo que toca ao aspecto organizacional, nomeadamente a colocação dos professores nas escolas”, porque “todos os concursos” foram feitos “com uma antecipação que permitiu, não só aos professores, mas também às escolas, poderem organizar-se”, destacou.

Realçou também “algumas inovações” que marcam este ano lectivo 2019/20, como é o caso da Escola Secundária de Machico, que visitou e que “tem esse desafio, não só ao nível do 5.º ano de escolaridade com a introdução dos manuais digitais, mas também ao nível da organização do calendário escolar que fez a opção também pelos semestres”, registou.

Sublinhou, por isso, a “estabilidade” que marca o início das aulas, condição importante “para que estes desafios pudessem também ocorrer com alguma tranquilidade”, ao reconhecer que “é a estabilidade do corpo docente que permite que as escolas possam também estabilizar os seus processos e projectos”.

Questionado se essa antecipação dos concursos é para continuar nos próximos anos, caso haja a continuidade deste Governo, Jorge Carvalho disse: “Nós defendemos que a estabilidade e, acima de tudo, os processos organizacionais devem de ocorrer em tempo útil para que todas as estruturas possam responder de forma positiva aos desafios que é sua missão”.