Aniversários do Comando Operacional da Madeira e da Zona Militar da Madeira celebrados domingo

O Funchal recebe este domingo, 2 de Junho, às 11 horas, na Praça do Município, a Cerimónia Militar comemorativa do 26.º aniversário do Comando Operacional da Madeira e do 183.º aniversário do Comando da Zona Militar da Madeira.

As celebrações serão presididas pelo Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, contando com a presença de Tranquada Gomes, presidente do parlamento regional, e de Pedro Calado, vice-presidente do executivo madeirense.

Da Instituição Militar estarão presentes o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, o Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General Rui Guerra Pereira e o Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira Major-General Carlos Perestrelo, entre demais Oficiais Generais e Comandantes das Unidades convidados.

Nesta cerimónia será feita a recepção do Estandarte Nacional ao 8.º Contingente Nacional / Forças Nacionais Destacadas / Operation Inherent Resolve – Iraque (8CN/FND/OIR) e o Juramento de Bandeira do 4.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército (4ºCFGCPE).