O secretário regional do Equipamento e Infra-estruturas está esperançado que estrada na Banda d’ Além, na Ribeira Brava, reabra durante Agosto tal como o Porto de Recreio da Calheta acontecerá durante o mês de Julho.

As palavras do governante aconteceram numa visita à vila da Ponta do Sol onde serviu para assistir à conclusão do talude que ruiu em Setembro de 2018.