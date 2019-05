AMEM reuniu alguns dos seus utentes no Museu da Imprensa da Madeira

A Associação da Madeira de Esclerose Multipla (AMEM), que adquiriu oficialmente nesta semana o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, reuniu hoje alguns dos seus utentes no Museu da Imprensa da Madeira, numa iniciativa apadrinhada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e que contou com a presença do Assessor do Secretário Regional de Saúde, Mário Rodrigues, da Vice Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Cristina Valle, da Presidente do Conselho de Administração do Sesaram, Tomásia Alves e da Vereadora com o Pelouro Social da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Vanessa Azevedo.

Na sessão de abertura, os elogios foram todos dirigidos à AMEM, já que num curto espaço de tempo conseguiu constituir-se e dinamizar um conjunto de trabalhos pouco usual neste tipo de associações, dedicando-se assim à promoção da qualidade de vida dos seus utentes e dos seus familiares.

Nélio Olim, presidente da AMEM, referiu ainda que no momento a principal dificuldade prende-se com a falta de instalações para o funcionamento da associação, apesar de a mesma não ter, até ao momento, impedido todo o trabalho desenvolvido, quer junto das entidades oficiais, quer junto de outros organismos similares a nível nacional.

O desafio no futuro será, com recurso a uma equipa qualificada e multidisciplinar, continuar a promover a qualidade de vida dos portadores desta patologia, reconhecendo e cimentando os direitos sociais destes utentes.

Há que perceber que a Esclerose Múltipla não é uma doença fatal e que, apesar das limitações, pode ser combatida e minimizados os efeitos práticos da mesma.

Na sessão foi ainda oradora a Enfermeira Patrícia Rodrigues que fez o enquadramento da doença e desmistificou muitas situações que tornam a Esclerose Múltipla como uma doença terrível, quando efectivamente não o é.