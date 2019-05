Alunos madeirenses premiados no concurso ‘Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas’

No âmbito do concurso ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’ implementado em 2013, por Ireneu Barreto, representante da República para a Madeira, como forma de associar as gerações mais novas às comemorações do dia 10 de Junho, o júri constituído pelos escritores Irene Lucília Mendes de Andrade e Agostinho Lídio Gonçalves Araújo, bem como pela professora Anabela Abreu Pita, deliberou premiar os trabalhos de três alunos.

João Maria Damião, aluno do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz foi o grande vencedor do concurso deste ano. Em segundo lugar ficou Bernardo Luís Mendonça Flôr Rodrigues, aluno do 11.º ano da Escola da APEL. O terceiro lugar pertence a Matilde Medeiro Ferreira Brazão, aluna do 9.º ano do Colégio de Santa Teresinha.

Os textos serão lidos pelos seus autores na cerimónia de entrega de prémios que terá lugar no Palácio de São Lourenço, no dia de 8 de Junho, pelas 16h30, com a presença do Representante da República e do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.