Alunos do ISAL organizam evento ‘Think Marketing’ no dia 22

‘Think Marketing’ é um evento de marketing criado pelos alunos do 2.º ano do curso de Gestão do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), que acontece pela primeira vez na Região, no dia 22 de Janeiro.

‘Iniciar o ano dando um passo em frente, dedicando tempo e preparar-se para o futuro’ é o mote para este encontro, cujo programa prevê a apresentação de oito ideias criativas para lançamento de novos produtos ou serviços, que irá decorrer no auditório do ISAL, pelas 18h30 da próxima quarta-feira.

Nesta primeira edição, o evento tem como júris: Carlos Lopes, CEO da Startup Madeira, Diogo Goes, responsável de marketing do Grand Café Penha d’Águia, e Eduardo Leite, empreendedor e gestor de empresas e projectos H2020 e PT2020 e docente do ensino superior.

A organização do ‘Think Marketing’ pretende que este se assuma como “um evento de referência a nível regional, contribuindo com conhecimento disruptivo e inovador de forma a inspirar novos modelos de negócios baseados numa estratégia de marketing com atitude”.

Referir ainda que o evento é de acesso gratuito, limitado à capacidade do auditório das Instalações no ISAL.