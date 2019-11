Alunos de Machico participam no programa nacional de Geografia ‘Nós Propomos!’

Alguns alunos da Escola Básica e Secundária de Machico (EBSM) irão integrar, no presente ano lectivo, no projecto ‘Nós Propomos!’ Uma iniciativa do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT), em colaboração com a Esri Portugal, que tem por finalidade promover a cidadania territorial local. Constitui, presentemente, o grande projecto nacional no âmbito da disciplina de Geografia e mobiliza escolas de todo o país.

Concretamente, o projecto ‘Nós Propomos!’ dirige-se a alunos e professores de Geografia do Ensino Secundário, geralmente do 11º ano, mobilizando os jovens para a identificação de problemas locais e a apresentação de propostas de resolução. Simultaneamente, promove a parceria entre universidade, escolas, autarquias, empresas e associações, com quem se tenta estabelecer protocolos de cooperação.

Foi neste âmbito que, no passado dia 5 de Novembro, a Escola Básica e Secundária de Machico recebeu Sérgio Claudino, professor do IGOT - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e responsável pelo projecto, o qual foi orador de uma palestra para alguns dos alunos que vão participar no presente ano lectivo.

Ainda na sequência da participação da EBSM no referido projecto, as turmas Geografia A de 10º e 11º ano têm-se deslocado à Câmara Municipal de Machico para assistir a sessões dinamizadas pelos técnicos da Divisão de Planeamento e Gestão sobre o Plano Director Municipal.

Referia-se que em 2016, o ‘Nós Propomos!’ mobilizou cerca de 1.600 alunos e professores de Geografia de todo o país, incluindo da Região Autónoma da Madeira. O projecto está ainda a ser implementado no Brasil, pela Universidade Federal de Tocantins e pela Universidade Federal de Santa Catarina.