Altice Portugal inaugura novo polo de investigação na Ribeira Brava

A Altice Labs, plataforma de promoção do talento tecnológico do grupo Altice Portugal, assinala, no próximo dia 10 de Setembro (terça-feira), a abertura oficial do seu novo polo de investigação, na Ribeira Brava.

O evento, que decorrerá, pelas 11 horas, Centro Tecnológico na Ribeira Brava, conta com as presenças de: Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, de João Zúquete, administrador da Altice Portugal, entre outros membros do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal da Ribeira Brava e da Universidade da Madeira, bem como de Alcino Lavrador, Director Geral da Altice Labs.

Recorde-se que, depois de o ter anunciado em Maio e em cerca de apenas três meses, a Altice Portugal já tinha alocado até ao mês passado mais de uma centena de novas pessoas na sua operação no Arquipélago da Madeira. A sua grande maioria já se encontram a desempenhar funções ou a receber formação para o trabalho que irão desenvolver. De realçar, que no Contact Center da Altice Portugal no Funchal trabalhavam já cerca de 300 pessoas, aos quais se juntaram mais uma centena de recursos humanos.