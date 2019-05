Altice cria 80 postos de trabalho no atendimento e abre centro de pesquisa na Ribeira Brava

O presidente do governo regional visitou, esta manhã, a sede da Altice na Madeira, acompanhado pelo presidente da empresa, Alexandre Fonseca que está a visitar as instalações do grupo na Região.

Miguel Albuquerque foi informado da intenção da Altice de, dentro de dois meses, ter 80 novos postos de trabalho, na Madeira, num call-center destinado ao atendimento aos clientes.

A empresa também deverá instalar, na Ribeira Brava, um centro de pesquisa.

“Dentro de mês e meio a dois meses teremos mais 80 postos de trabalho neste edifício. Continuamos a apostar na criação de emprego na Madeira”, sublinhou Alexandre Fonseca, no final da visita ao edifício da Avenida Zarco, no Funchal.

Estes novos postos de trabalho que resultam de uma aposta da Altice em deslocalizar de centros urbanos, nomeadamente de Lisboa, serviços de atendimento aos nossos clientes

“Melhorámos os indicadores de desempenho, graças às pessoas que aqui temos. Na Madeira conseguimos criar emprego estável, manter as pessoas vários anos e isso tem consequência na qualidade do serviço”, justifica o presidente do frupo.

A Altice vai continuar a alargar a cobertura de fibra óptica. “Hoje, cerca de 70% dos madeirenses têm acesso a fibra óptica e até ao final deste ano serão cerca de 80% das casas da Região”, promete.

Um compromisso assumido com o governo regional era a cobertura de rede móvel (Meo) nos túneis da Madeira. Neste momento, 46 túneis têm cobertura.

“O recente túnel que liga a Raposeira à Ponta do Pargo também vai ter rede móvel”, informa Alexandre Fonseca.

“Tudo o que foi combinado está a ser cumprido, como a cobertura dos túneis, a criação de postos de trabalho e a deslocalização dos centros de atendimento para a Madeira”, resumiu Miguel Albuquerque.

O presidente do governo regional considera importante a abertura de um centro de atendimento a clientes porque os postos de trabalho criados correspondem “à necessidade de garantir empregabilidade às novas gerações de madeirenses”.