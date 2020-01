Alterações ao trânsito devido à Maratona do Funchal geram várias críticas

A VI Maratona do Funchal, que se realizou hoje no Funchal, levou a diversas interrupções e condicionamentos ao trânsito desde a zona do Fórum Madeira até à Zona Velha do Funchal. Ao DIÁRIO chegaram várias críticas pelas longas horas de condicionamentos, que implicam não só com a vida dos residentes, como com a de quem trabalha ou vem assistir a outras provas desportivas no Funchal.

De recordar que a Câmara Municipal do Funchal emitiu um comunicado onde dá conta das diversas alterações do trânsito previstas até às 15 horas deste domingo.

“Por exemplo, aceder à zona da Centromar é impossível, conforme afirmação de um agente da PSP, verificado ‘in loco’ por este leitor que encontrou todos acessos cortados, seja a partir da zona do ‘Fórum’, seja a partir da rotunda junto da Avenida do Amparo, o que revela falta de planeamento e estratégia para este dia resultando em consequências desagradáveis para visitantes e residentes”, referiu um leitor ao DIÁRIO.

Também na zona velha encontram-se várias ruas encerradas e, consequentemente, diversos parques de estacionamento fechados. Com poucas alternativas e jogos a decorrer no campo Adelino Rodrigues e no Pavilhão do Funchal, aumentam as críticas.

De referir que a Maratona contou com a inscrição de mais de 700 atletas.