Albuquerque visitou exploração de caracóis e promete reforçar programa, veja o vídeo

Foi com olhar atento de Rui Barreto e de Humberto Vasconcelos, secretário regional da Economia e da Agricultura que o presidente do Governo Regional disse esta tarde que “o reforço do programa às exportações é um objectivo essencial” para que o volume de negócios possa sofrer um incremento.

As palavras do governante surgiram logo depois de visitar demoradamente a exploração agrícola para produção de caracóis na freguesia do Arco da Calheta que tem a sua comercialização totalmente garantida para o mercado exterior.

Miguel Albuquerque aproveitou o momento para sublinhar que “esta é a prova que, desde que o produto seja bom, podemos colocar em todo o lado”, disse, reconhecendo que existem alguns passos para serem dados.

O investimento consiste na instalação de estufas (10 mil metros quadrados) e equipamentos para produção, incluindo armazém para preparação e embalamento.

Está igualmente prevista a criação de diversos postos de trabalho fixos podendo acrescer consoante as épocas do ciclo de produção.