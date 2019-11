Albuquerque visita Feira das Vontades

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 14 de Novembro, pelas 18 horas, a Feira das Vontades. O evento, promovido pela Casa do Voluntário, decorrerá até domingo no Largo da Restauração e na Placa Central, no Funchal.

A Feira das Vontades, que já vai na sua décima sétima edição, tem carácter anual e decorre em parceria com a Garota do Calhau, com a Casa Do Povo do Curral das Freiras, com a Direcção Regional da Juventude e Desporto, com a Liga Portuguesa Contra Cancro e com a Casa de Saúde Câmara Pestana.

Convidadas a apresentar o trabalho realizado junto do público estão também todas as instituições da Região Autónoma com actividade na área social.

A Feira das Vontades surgiu em 2003 e tem como principal objectivo mostrar à comunidade o trabalho desenvolvido pelas instituições da Região que trabalham com voluntários, o trabalho realizado junto do público bem como partilhar experiências e trocar informação e, por esta via, incentivar a prática do voluntariado, enquanto expressão de cidadania activa.