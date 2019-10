Albuquerque visita escola para se inteirar da adaptação aos manuais escolares digitais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 22 de Outubro, pelas 11 horas, a escola básica e secundária de Machico, naquela cidade, onde se inteirará da forma como está a decorrer a adaptação dos alunos, dos docentes e do próprio estabelecimento escolar aos manuais escolares digitais.

Lembre-se que o Governo Regional decidiu que, a partir do ano lectivo 2019/2020, todos os alunos que se matriculam no 5º ano de escolaridade, passem a dispor de manuais escolares digitais e de um tablet que permite o acesso aos mesmos.

Esta medida, reforce-se, não tem custos para as famílias e representa um forte investimento na actualização dos processos educativos, através da digitalização dos processos de ensino-aprendizagem.

Esta profunda transformação no sistema de ensino terá continuidade nos próximos anos lectivos, pelo que até final do mandato do Governo Regional todos os alunos até ao 9º ano terão ao seu dispor manuais digitais e tablets.