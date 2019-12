Albuquerque retido em Lisboa devido ao vento forte no Aeroporto da Madeira

À semelhança de vários passageiros, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, também foi ‘apanhado’ pelo vento e encontra-se, neste momento, retido em Lisboa devido aos transtornos causados pelas condições meteorológicas no Aeroporto da Madeira.

Albuquerque esteve em reuniões de trabalho na capital portuguesa e o facto de não conseguir viajar para a Madeira não irá estar presente na cerimónia de entrega de pagamentos a candidaturas apresentadas no âmbito do PRODERAM, que se realiza amanhã, às 10 horas, no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no edifício Golden Gate.