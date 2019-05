Albuquerque recebe sindicatos dos enfermeiros em audiência

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu, esta tarde, em audiência para apresentação de cumprimentos, os representantes de dois Sindicatos dos Enfermeiros na Madeira, ASPE (Associação Sindical dos Enfermeiros) e SINDEPOR (Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal).

Os dois sindicatos que, no passado dia 30 de Abril, subscreveram a ata de entendimento com a Secretaria Regional da Saúde para o Descongelamento das Carreiras de Enfermagem, vão participar amanhã (dia 25 de Maio) numa conferência promovida pela Ordem dos Enfermeiros.

A presidente da ASPE é a enfermeira Lúcia Leite, enquanto o representante regional é o enfermeiro Dino Fernandes.

Da parte do SINDEPOR, a delegação é lidera pelo seu presidente, o enfermeiro Carlos Ramalho, enquanto o representante regional é o enfermeiro Evaristo Faria.

De realçar ainda que Carlos Ramalho foi o enfermeiro que fez greve de fome e instalou-se no Jardim do Palácio de Belém, aquando do impasse nas negociações, relativas à carreira de enfermagem, com o Ministério da Saúde. Situação que na Madeira ficou concluída a contento de ambas as partes.