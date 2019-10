Albuquerque nomeado presidente do Governo hoje à tarde

Miguel Albuquerque, como adiantado pelo DIÁRIO na edição impressa de hoje, vai à tarde, ao Palácio de São Lourenço. Pelas 17 horas será recebido pelo Representante da República, já depois de Ireneu Barreto ter ouvido de Rui Barreto que o CDS aprovou o acordo de Governo e dos representantes do PSD terem feito o mesmo. Nesse momento, como dá conta uma nota do gabinete do Representante da República, Ireneu Barreto nomeará Albuquerque como presidente do XIII Governo Regional.

“Após a publicação dos resultados das eleições legislativas regionais de 22 de Setembro do corrente ano no Diário da República de 30 de Setembro, e cumpridas as audições aos partidos políticos com representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, em conformidade com os artigos 231.º, nº 3 da Constituição da República Portuguesa, e 57.º, nº1 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, recebe hoje, dia 8, pelas 17 horas, no Palácio de São Lourenço, o Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, com a finalidade de o nomear Presidente do XIII Governo Regional da Madeira.”

O facto de o próximo Governo ser o XIII e a próxima Assembleia/Legislatura a XII deve-se ao facto de na I legislatura da Assembleia ter havido dois Governos, um presidido por Ornelas Camacho e outro por Alberto João Jardim.